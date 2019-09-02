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Путин поздравил с Днем знаний учеников школы Тулуна 

ТАСС + ещё 11 7 часов назад
Путин поздравил с Днем знаний учеников школы Тулуна
Фото: ТАСС
Президент Владимир Путин поздравил детей тулунской школы с Днем знаний. Зайдя в учебный класс, где шел урок математики, российский лидер обратился к ученикам с небольшим напутствием.
Он подчеркнул, что ему известно о желании многих детей остаться жить и работать в родном Тулуне.
"Вы вели себя мужественно, по-взрослому, помогали взрослым. Хотел бы и вас и всех остальных поблагодарить за это, пожелать вам успехов в новом учебном году", — обратился президент.
"Я вас поздравляю с началом учебного года", — сказал он.
Путин спросил детей, раньше учившихся в школе №20, которая была разрушена наводнением, нравится ли им учиться в этой школе. Дети согласно закивали.
"Вашу школу тоже восстановят, она будет хорошая, новая, в течение года это сделаем. Не узнаете. Будем намного лучше, чем была", — заверил президент.
Обращаясь к ученикам с поздравлением в честь нового учебного года, Путин заметил, что говорит эти слова не только ученикам тулунской школы, но и всем российским школьникам.
"Во всей стране сегодня праздничный, хороший день, вы наверняка думаете о том, что должны сделать в ближайшее время, в ближайшие годы, а сделаете вы многое, я не сомневаюсь", — сказал президент.
Он добавил, что задача взрослых создать все необходимые условия, чтобы дети могли реализовать себя.
"Много людей работают над этим, уверен, вам понравится результат, а вы потом, глядя на этот результат, будете добиваться лучших результатов", — отметил Путин.
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Комментарии
Образование , Общество , Наводнение , Владимир Путин , Тулун
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