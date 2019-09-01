Министр просвещения Васильева поздравила учащихся с Днём знаний

Глава Минпросвещения Ольга Васильева поздравила школьников с Днём знаний.

День знаний — особый праздник, его трепетно ждут малыши, которые впервые садятся за парту, а вместе с ними миллионы школьников по всей стране, — приводит пресс-служба ведомства слова министра.

Васильева пожелала учащимся «неиссякаемого интереса» к предметам и сил в освоении знаний, а также умения быть благодарными педагогам и родителям.

Министр отметила, что День знаний волнителен для учителей, на глазах которых растут дети, и для родителей, которые вспоминают свои юные годы, отправляя детей в школу.

В 2019 году День знаний, традиционно отмечаемый 1 сентября, пришёлся на воскресенье. В связи с этим во многих российских школах торжественные линейки пройдут 2 сентября.

Ранее News.ru писал, что школьников поздравил с праздником робот «Фёдор», который в настоящее время находится на МКС. Он отметил, что образование позволяет достичь любых целей, в том числе покорить космос.