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Министр просвещения Васильева поздравила учащихся с Днём знаний 

News.ru + ещё 7 16 часов назад
Васильева поздравила учащихся с Днём знаний
Фото: РИА Новости
Глава Минпросвещения Ольга Васильева поздравила школьников с Днём знаний.
День знаний — особый праздник, его трепетно ждут малыши, которые впервые садятся за парту, а вместе с ними миллионы школьников по всей стране, — приводит пресс-служба ведомства слова министра.
Васильева пожелала учащимся «неиссякаемого интереса» к предметам и сил в освоении знаний, а также умения быть благодарными педагогам и родителям.
Министр отметила, что День знаний волнителен для учителей, на глазах которых растут дети, и для родителей, которые вспоминают свои юные годы, отправляя детей в школу.
В 2019 году День знаний, традиционно отмечаемый 1 сентября, пришёлся на воскресенье. В связи с этим во многих российских школах торжественные линейки пройдут 2 сентября.
Ранее News.ru писал, что школьников поздравил с праздником робот «Фёдор», который в настоящее время находится на МКС. Он отметил, что образование позволяет достичь любых целей, в том числе покорить космос.
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Комментарии1
Образование , Общество , Ольга Васильева
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