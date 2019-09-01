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В Кемерове торжественно открыли новое президентское кадетское училище 

ТАСС + ещё 2 18 часов назад
Президентское кадетское училище открылось в Кемерово
Фото: ТАСС
Церемония открытия президентского кадетского училища состоялась в Кемерове в День знаний. Воспитанниками учебного заведения, построенного за 272 дня, стали 360 кадет пятых, шестых и седьмых классов.
"Ровно 10 лет назад, в 2009 году, президентом РФ [было] принято решение о создании в федеральных округах президентских кадетских училищ. За это относительно непродолжительное время на территории страны открыто восемь президентских кадетских училищ", — напомнил на церемонии статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков.
Он отметил, что президентские кадетские училища стали базовыми площадками для формирования у молодых людей патриотического сознания, развития учебных, творческих и спортивных способностей, примером в вовлечении их в исследовательскую и проектную работу. В кемеровском училище кадеты также смогут осваивать самые современные цифровые технологии.
"Здесь будут реализовываться инновационные образовательные программы и профильное обучение с углубленным изучением предметов. В рамках дополнительного образования ребята будут познавать робототехнику, авиа— и судомоделирование, автодело, IT-технологии и искусственный интеллект, а также другие самые перспективные направления науки и техники", — добавил Панков.
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Комментарии4
Образование , Другое , Общество , Кемерово
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