Почему в школах Москвы отменили линейку

Торжества в парках и праздник для первоклассников: почему в некоторых школах Москвы отменили линейку

Во многих школах Москвы 2 сентября пройдут линейки по случаю начала учебного года. Однако в ряде образовательных учреждений торжества решили не устраивать. Отчасти это связано с проведением 1 сентября общегородской линейки на ВДНХ и в других парках. В некоторых школах праздник организуют только для первых классов. Ранее в СМИ появились сообщения, что линейки в Москве запретят в целях безопасности, однако эта информация не подтвердилась.

21 августа появилась информация, что столичным школам якобы рекомендовано отменить торжественные линейки 2 сентября. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на замруководителя Департамента образования и науки города Москвы Владимира Раздина.

«1 сентября в школах мероприятий не проводится. Начало учебного года перенесено на 2 сентября, на понедельник. В этом году в первый класс придут 114,2 тыс. первоклассников, а общий контингент — от дошкольников до выпускников — будет составлять 1,5 млн человек. Мы не будем проводить сторонних торжественных линеек в целях безопасности. С понедельника, 2 сентября, чтобы не разбивать неделю, мы рекомендуем руководителям сразу начинать учебный день. 1 сентября на ВДНХ будет городской праздник первоклассников», — приводило слова Раздина агентство «Москва».

Позже новость была удалена в связи с «некорректным цитированием». Источник в мэрии заявил «Коммерсанту», что на самом деле линейки не запрещали.

Между тем на портале московской мэрии отметили, что «столичные школы сами решают, когда праздновать День знаний».

Ранее Минпросвещения отказалось давать региональным властям рекомендации по поводу того, на какой день назначать торжественную линейку и первые занятия для школьников. «Каждый регион определит дату самостоятельно», — заявлял представитель министерства.

Не по соображениям безопасности

В воскресенье, 1 сентября на ВДНХ пройдёт общегородская линейка в рамках ежегодного форума «Город образования». Отмечается, что мероприятие смогут посетить все желающие школьники — в парадной форме и в сопровождении педагогов. Там пройдут торжественная линейка Кадетского движения Москвы, благотворительный забег, хакатоны, экскурсии, квесты и спортивные состязания.

Из-за этого мероприятия, в частности, отменили линейку в школе в районе Чертаново, сообщила RT мать одного из учеников. По той же причине не состоится линейка в школе Лианозова.