Учителя Москвы смогут задавать уроки на дом онлайн

В новом учебном году учителя столичных школ смогут воспользоваться сервисом "Яндекс. Учебник" — в нем содержатся готовые задания по математике и русскому языку с автоматической проверкой и мгновенной обратной связью педагога и ученика. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сервис призван объединить возможности цифрового инструмента и "Московской электронной школы". В прошлом учебном году им воспользовались 37 тысяч учителей из 79 регионов страны, выполняли с его помощью задания около 600 тысяч школьников.

Кроме того, педагогам станет доступен сервис "Урок музыки", где представлены сценарии занятий по разным стилям и жанрам.

Получить информацию о нововведениях учителя смогут с 29 августа по 1 сентября в павильоне №75 на ВДНХ на форуме "Город образования". Там проведут воркшопы и лекции, а также презентации для родителей и встречи с директорами учебных заведений. Также там состоятся международные конференции "Большие данные в образовании" и "Образование в современном мире: вызовы, оценка, решения".

Ранее мы писали, что к учебному году для родителей на mos.ru доступны электронные услуги. На портале можно записать ребенка в первый класс или же перевести его в другую школу в течение всего учебного года. Родители в электронном заявлении могут указать до трех образовательных организаций. Там же оформляется карта учащегося, которая дает школьникам льготы.