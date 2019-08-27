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Учителя Москвы смогут задавать уроки на дом онлайн 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В новом учебном году учителя столичных школ смогут воспользоваться сервисом "Яндекс. Учебник" — в нем содержатся готовые задания по математике и русскому языку с автоматической проверкой и мгновенной обратной связью педагога и ученика. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Сервис призван объединить возможности цифрового инструмента и "Московской электронной школы". В прошлом учебном году им воспользовались 37 тысяч учителей из 79 регионов страны, выполняли с его помощью задания около 600 тысяч школьников.
Кроме того, педагогам станет доступен сервис "Урок музыки", где представлены сценарии занятий по разным стилям и жанрам.
Получить информацию о нововведениях учителя смогут с 29 августа по 1 сентября в павильоне №75 на ВДНХ на форуме "Город образования". Там проведут воркшопы и лекции, а также презентации для родителей и встречи с директорами учебных заведений. Также там состоятся международные конференции "Большие данные в образовании" и "Образование в современном мире: вызовы, оценка, решения".
Ранее мы писали, что к учебному году для родителей на mos.ru доступны электронные услуги. На портале можно записать ребенка в первый класс или же перевести его в другую школу в течение всего учебного года. Родители в электронном заявлении могут указать до трех образовательных организаций. Там же оформляется карта учащегося, которая дает школьникам льготы.
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Образование , Новости Москвы , Общество , Mos.ru , Москва
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