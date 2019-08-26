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Гурцкая выступила против отмены школьных линеек 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая высказалась против отмены школьных линеек в Москве 2 сентября и назвала это "странным решением".
Ранее СМИ со ссылкой на заместителя руководителя столичного департамента образования и науки Владимира Раздина сообщали, что в целях безопасности школам не рекомендовано проводить линейки 2 сентября.
"Отмена школьных линеек в Москве в честь Дня знаний — странное решение. Для взрослых и детей начало учебного года всегда ассоциируется с первым звонком и общей линейкой. Так было всегда у многих поколений", — сказала Гурцкая РИА Новости.
Начало учебного года, отметила она, большой праздник, и не столь важно, приходится он на 1 или на 2 сентября. Предложение всем собраться накануне на общегородской праздник член ОП РФ назвала нереализуемым из-за огромного количества школьников.
"Мне кажется, что кто-то искусственно пытается создать точку напряжения на ровном месте между родительской общественностью и городскими властями. И я призываю департамент образования пересмотреть принятое решение", — подытожила Гурцкая.
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Образование , Общество , Диана Гурцкая , Общественная палата России , РИА Новости , Москва
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