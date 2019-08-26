Гурцкая выступила против отмены школьных линеек

Ранее СМИ со ссылкой на заместителя руководителя столичного департамента образования и науки Владимира Раздина сообщали, что в целях безопасности школам не рекомендовано проводить линейки 2 сентября.

"Отмена школьных линеек в Москве в честь Дня знаний — странное решение. Для взрослых и детей начало учебного года всегда ассоциируется с первым звонком и общей линейкой. Так было всегда у многих поколений", — сказала Гурцкая РИА Новости.

Начало учебного года, отметила она, большой праздник, и не столь важно, приходится он на 1 или на 2 сентября. Предложение всем собраться накануне на общегородской праздник член ОП РФ назвала нереализуемым из-за огромного количества школьников.