«Известия»: ОНФ выяснил, чего россияне ждут от нацпроекта «Образование»

Родители и учителя ждут от реализации национального проекта "Образование" модернизации учебной инфраструктуры, введения новых технологий и улучшения атмосферы в школах. Об этом пишет в воскресенье газета "Известия" со ссылкой на данные опроса, проведенного Общероссийским народным фронтом (ОНФ).

Результаты опроса показывают, что 45% учителей ожидают обновления инфраструктуры, а именно зданий, спортивных площадок, техники и оборудования. Необходимость строительства в селах новых школ отметили 42%, при этом 33% опрошенных назвали эту задачу самой сложной. Треть респондентов заявили о важности цифровой трансформации в сфере образования, чуть меньше (27%) указали на необходимость обновления образовательных стандартов, и 26% ожидают учреждения новых организаций дополнительного образования.

Родители же заявили, что способствовать благоприятной обстановке в школе будет возможность участия в международных соревнованиях (76%), выбора наставников в проектах и исследованиях (72%) и проведения онлайн-уроков по профориентации (72%). Около трети опрошенных высказали опасения по поводу возможного увеличения нагрузки на детей. Половина (52%) родителей отметила, что комфортная и дружелюбная атмосфера в школе важнее, чем успеваемость.

По данным "Известий", опрос был проведен ОНФ и фондом "Национальные ресурсы образования" в первой половине 2019 года. В нем приняли участие 2,5 тыс. родителей и 3 тыс. педагогов из 83 регионов страны.