Росконтроль дал рекомендации по выбору школьных учебников

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей Росконтроль дал рекомендации по выбору школьных учебников, сообщает НСН.

По мнению специалистов, учебник для начальной школы должен весить до 300 граммов, для пятых-шестых классов — до 400 граммов, для 10-11 классов — до 600 граммов.

Бумага — белая, плотная и непрозрачная, шрифт — достаточно крупный.

«Нарушение обязательных требований к учебным изданиям является фактором риска возникновения не только проблем со зрением, но и заболеваний опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы, в первую очередь, нарушений осанки и заболеваний позвоночника», — рассказали эксперты.

Росконтроль также не рекомендует выбирать учебники с большим разнообразием шрифтов — допускается до четырёх вариантов оформления текста.

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