Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Росконтроль дал рекомендации по выбору школьных учебников 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей Росконтроль дал рекомендации по выбору школьных учебников, сообщает НСН.
По мнению специалистов, учебник для начальной школы должен весить до 300 граммов, для пятых-шестых классов — до 400 граммов, для 10-11 классов — до 600 граммов.
Бумага — белая, плотная и непрозрачная, шрифт — достаточно крупный.
«Нарушение обязательных требований к учебным изданиям является фактором риска возникновения не только проблем со зрением, но и заболеваний опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы, в первую очередь, нарушений осанки и заболеваний позвоночника», — рассказали эксперты.
Росконтроль также не рекомендует выбирать учебники с большим разнообразием шрифтов — допускается до четырёх вариантов оформления текста.
Ранее Роскачество дало рекомендации по выбору школьной формы.
«ПолитЭксперт» сообщал, что Роскачество рассказало о вреде готовых сухих завтраков.
RT на русском: последние новости
По делу об убийстве семьи в Патрикееве назначена посмертная экспертиза В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах В Подмосковье запустят программу «Земский учитель» с 2020 года
Комментарии
Образование , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва оценила взятие Хан-Шейхуна65
Захарова станцевала лезгинку на «Машуке»16
Грузия обвинила РФ в создании «атмосферы отчаяния»65
Признак слабости. ЕС отреагировал на возвращение РФ в G7122
Появилось видео первого полёта «Форпоста-Р»1
Видео
00:40
Топор войны: чем грозит России гонка вооружений
Оружие Армия
00:55
Появилось видео первого полёта «Форпоста-Р»
Армия Оружие
00:52
Захарова «по-братски» проконсультировала Зеленского
Политика
00:21
ЧП на теплоходе в Петербурге: погиб один человек
Пожары Происшествия
01:40
«Не ошибка»: Путин о «мертвых душах» на выборах
Политика
00:58
Приехавшие в Крым немцы сделали заявление
Политика Другое
03:03
Трампу предложили Валлонию за один евро
В мире
02:12
Опасный бассейн: в Турции борются за жизнь россиянки
Происшествия Другое
02:45
«Россия разочарована»: Путин пригрозил США
Армия Оружие
03:23
Осетрине Младшему прочат «власть над Донбассом»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение