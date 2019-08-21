Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов отправил обращение в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой с предложением ввести программу «Первосентябрьский капитал», которая должна помочь семьям в подготовке детей к школе, сообщает [RT] (https://russian.rt.com/russia/news/660678-kapital-rossiya-predlozhenie) со ссылкой на текст письма. «В прошлом году примерная стоимость комплекта школьника, рассчитанная как среднее арифметическое стоимости наборов товаров для девочек и мальчиков, составила примерно 11,4 тыс. рублей. Далеко не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета», — говорится в обращении. Чернышов подчеркнул, что родители школьников вынуждены сокращать другие расходы на семью, чтобы сделать все необходимые покупки. Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Но среди предложений депутата значится инициатива ограничить стоимость школьной корзины. По его мнению, родители не должны тратить более 25% своей зарплаты на подготовку ребенка к учебному году, остальные расходы может взять на себя государство.
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Фото: Газета.Ru
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