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В России могут ввести «первосентябрьский капитал» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением создать программу «Первосентябрьский капитал».
Чернышов считает, что даже минимальный набор принадлежностей, необходимых для школьника (канцтовары, одежда, обувь и т. д.), стоит достаточно дорого, и родители вынуждены увеличивать расходы на сбор ребенка в школу в ущерб другим расходам на семью, передает RT.
«В прошлом году примерная стоимость комплекта школьника, рассчитанная как среднее арифметическое стоимости наборов товаров для девочек и мальчиков, составила примерно 11,4 тыс. рублей. Далеко не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета», — говорится в обращении.
В этой связи Чернышов предложил ввести программу «Первосентябрьский капитал», в рамках которой родителям будут выделять дополнительные средства для покрытия расходов на сбор ребенка в школу. Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется.
Кроме того, Чернышов предложил ограничить стоимость так называемой школьной корзины, которая не должна превышать 25% от зарплаты родителей. Остальные расходы должно взять на себя государство, уверен депутат.
Ранее РИА «Новости» сообщали, что собрать первоклассника в школу в Москве в этом году будет стоить от 8 тыс. рублей. Так, школьная форма обойдется родителям московских первоклассников в среднем в 4,5 тыс. рублей, на канцелярию придется потратить еще 2,5 тыс. рублей, ранец сейчас можно купить со скидкой за 1 тыс. рублей.
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Комментарии
Образование , Общество , Борис Чернышов , Татьяна Голикова , Госдума , РИА Новости
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