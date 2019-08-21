Российских учителей уличили в нежелании учиться

Школьным учителям неинтересно использовать в работе новые педагогические технологии обучения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Федерального института развития образования РАНХиГС

Ученые составили рейтинг проблем, препятствующих внедрению новых методики обучения, проанализировав результаты опроса учителей всех предметных областей с первого по 11-й класс из 12 регионов. Выяснилось, что педагоги не ощущают необходимости и не высказывают интереса к использованию новых технологий.

Также отмечается, что учителя не умеют организовать исследовательскую, самостоятельную, проектную, групповую работу школьников, а также не разбираются в экспериментальной и исследовательской педагогической деятельности. В результате преобладающими в школе остаются классические методы преподавания.

Исследователи также назвали причину сложившейся ситуации. По их словам, все упирается в перегруженность и нехватку времени — если на подготовку к традиционному уроку учителя тратят в среднем 40 процентов рабочего дня, то к инновационному уроку готовятся в среднем на 20 процентов дольше. Кроме того, преподаватели жаловались на отсутствие наглядных и дидактических материалов, на недостаточное количество курсов повышения квалификации и на избыток совещаний.