На 300 процентов в июле и августе вырос рост продаж школьных принадлежностей, отмечает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные российского онлайн-ретейлера Wildberries.
Самый большой спрос зафиксирован на школьные дневники — 797 процентов.
В неизменных лидерах продаж на виртуальных школьных базарах рюкзаки (483 процентов) и тетради (471 процентов).
Канцтовары для обучения также не сдают своих позиций: продажа ручек (444 процентов), канцелярских наборов (348 процентов), карандашей (216 процентов) и пеналов (202 процентов).