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Спрос на школьные дневники в России взлетел на 797 процентов 

Национальная Служба Новостей + ещё 2 6 часов назад
Фото: ТАСС
На 300 процентов в июле и августе вырос рост продаж школьных принадлежностей, отмечает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные российского онлайн-ретейлера Wildberries.
Самый большой спрос зафиксирован на школьные дневники — 797 процентов.
В неизменных лидерах продаж на виртуальных школьных базарах рюкзаки (483 процентов) и тетради (471 процентов).
Канцтовары для обучения также не сдают своих позиций: продажа ручек (444 процентов), канцелярских наборов (348 процентов), карандашей (216 процентов) и пеналов (202 процентов).
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Образование , Общество , Григорий Березкин , РБК
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