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МГУ попал в топ-100 мировых вузов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 45 минут назад
Фото: РИА Новости
В 100 лучших вузов одного из самых престижных университетских рейтингов — Шанхайского рейтинга ARWU — попал МГУ им. Ломоносова. Еще три вуза попали в топ-500.
Московский университет занимает 87 место, в 2018 году он был на 86 месте. В группу 301-400 попал СПбГУ. МФТИ и Новосибирский государственный университет находятся на позициях 401-500. Всего в рейтинге 1000 университетов, сообщает «Российская газета».
Всего в рейтинге семь вузов из России. В группе 601-700 — МИФИ, который ранее не находился даже в списке кандидатов. В группе 701-800 — Уральский федеральный университет, в группе 801-900 — Томский госуниверситет, Казанский федеральный университет, Университет ИТМО из Санкт-Петербурга и МИСиС. В группу 901-1000 вошла Высшая школа экономики.
Шанхайский рейтинг выходит ежегодно с 2003 года. В рейтинге оцениваются такие показатели, как число выпускников и преподавателей, которые получили Нобелевскую и Филдсовскую премии, количество опубликованных статей и их цитируемость.
Ректор МИФИ Михаил Стриханов отметил, что Шанхайский рейтинг — наиболее сложный для российских вузов, так как 30% общей оценки зависит от количества лауреатов Нобелевской и Филдсовской премий среди выпускников или сотрудников.
«Поэтому позиции российских вузов в этом рейтинге существенно более низкие, чем в других международных рейтингах. Например, МИФИ: в рейтинге THE мы в группе 351-400, в QS — на 329 месте, в рейтинге «Три миссии университета» — на 154-м», — сказал он.
На первом рейтинге находится Гарвардский университет, на втором — Стэнфордский университет, на третьем — Кембриджский университет.
Ранее МГУ им. Ломоносова также вошел в 100 лучших университетов мира по качеству образования по версии Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR).
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Образование , Общество , Михаил Стриханов , МГУ , Гарвардский университет , ВШЭ , МИФИ , "Российская газета"
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