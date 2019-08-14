Минпросвещения оценило идею об уроках по киберспорту

В пресс-службе министерства просвещения России сообщили, что ведомство готово рассмотреть предложения о введении факультативных занятий по киберспорту в школах, передает Агентство "Москва".

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что, когда речь заходит о различных гаджетах, важными являются вопросы безопасности и сохранения здоровья детей. При этом многие школьные образовательные элементы уже содержат в себе тематические уроки программирования, соревновательные идеи и хакатоны.