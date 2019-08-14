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Минпросвещения оценило идею об уроках по киберспорту 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В пресс-службе министерства просвещения России сообщили, что ведомство готово рассмотреть предложения о введении факультативных занятий по киберспорту в школах, передает Агентство "Москва".
Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что, когда речь заходит о различных гаджетах, важными являются вопросы безопасности и сохранения здоровья детей. При этом многие школьные образовательные элементы уже содержат в себе тематические уроки программирования, соревновательные идеи и хакатоны.
Ранее представители Института развития интернета предложили организовать в школах факультативы по киберспорту. Авторы инициативы считают необходимым создать методическую основу совместно с органами образования, школами, родителями, учителями, психологами и Федерацией киберспорта России. Пилотный проект может быть включен в федеральные проекты "Современная школа" и "Цифровая образовательная среда". Также авторы предлагают проводить турниры на школьном, региональном и федеральном уровнях.
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Образование , Общество , Институт развития интернета , АГН "Москва"
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