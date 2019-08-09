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Школьников собираются обучать при помощи шлемов виртуальной реальности 

Ura.Ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Александр Ельчищев © URA.RU
Российских школьников на уроках труда начнут обучать 3D-моделированию, управлению квадрокоптерами, а также действовать в шлемах дополненной реальности. Соответствующие рекомендации для образовательных учреждений выпустило Минпросвещения.
В ведомстве считают, что образовательная программа должна идти в ногу со временем. Обеспечение центров, где будут проходить уроки труда, необходимой аппаратурой должны взять на себя региональные власти, пишет газета «Известия». В числе закупок рекомендованы 3D-принтер, пластик для него, шлем виртуальной реальности, квадрокоптер с камерой, три небольших дрона весом до 100 г и цифровой штангенциркуль.
В Минпросвещения считают, что в таких центрах дети будут получать знания не только по предмету «технология», но и по информатике, и основам безопасности жизнедеятельности.
В свою очередь специалисты заявляют, что оснащение одного центра обойдется властям в сумму не менее двух млн рублей.
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Образование , газета "Известия"
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