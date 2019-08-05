МГУ вошел в сотню лучших университетов мира по качеству образования

Московский государственный университет имени Ломоносова вошел в топ-100 лучших университетов мира по качеству образования и занял 95-е место по версии Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR), сообщили РИА Новости в пресс-службе "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".

"Московский государственный университет занял 95-е место в мире по качеству образования, 348-е место по востребованности выпускников на рынке труда, 174-е место по качеству научно-преподавательского состава и 249-е место по уровню научной деятельности. По совокупности показателей университет опустился на 222-е место в мире", — следует из релиза.

Кроме того, 19 российских университетов во главе с МГУ вошли в список двух тысяч лучших университетов мира за 2019-2020 год. Московский физико-технический институт (МФТИ) обогнал Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и занял вторую строчку среди российских университетов. Пятерку лучших российских вузов замыкают Новосибирский государственный университет и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" . Впервые в общемировой рейтинг топ-1000 вошли Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" и Томский государственный университет.

"Прошлогодний рейтинг указывал на вероятность того, что некоторые российские вузы опустятся еще ниже. Если российские университеты хотят быть конкурентоспособными на мировой арене, их научным работникам просто необходимо публиковаться в авторитетных журналах из базы Международного научного индекса (International Scientific Indexing). Конкуренция в сфере образования очень высока, и российские вузы не могут себе позволить почивать на лаврах", — сказал президент CWUR Надим Махассен, слова которого приводит пресс-служба.

При составлении всемирного рейтинга университетов CWUR оценка ведется по семи объективным и надежным показателям. Качество образования измеряется по числу выпускников, которые удостоены крупных международных премий, наград и медалей, пропорционально размеру университета (25%). Востребованность выпускников на рынке труда измеряется по числу выпускников университета, которые занимали позиции топ-менеджеров в крупнейших мировых компаниях, пропорционально размеру университета (25%); а качество научно-преподавательского состава измеряется по числу представителей научно-преподавательского состава, которые получили крупные международные премии, награды и медали (10%). Уровень научной деятельности измеряется по числу научных работ (10%). Качество публикаций измеряется по числу научных работ, опубликованных в ведущих изданиях (10%). Авторитет изменяется по числу научных работ, опубликованных в авторитетных журналах (10%), а цитируемость — по числу научных работ, которые имеют высокий индекс цитирования (10%).

Центр всемирного рейтинга университетов (CWUR) — ведущая консалтинговая компания, специализирующаяся на предоставлении методических и стратегических рекомендаций и консультационных услуг органам государственной власти и университетам в целях повышения качества образовательной и исследовательской деятельности. CWUR публикует авторитетный всемирный рейтинг университетов, известный своей объективностью, прозрачностью и последовательностью. Этим рейтингам доверяют студенты, преподаватели, руководители университетов и органы власти во всем мире.