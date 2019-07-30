Школьники из РФ забрали золото на олимпиаде по химии в Париже

Школьники из России завоевали золотые медали на международной олимпиаде по химии. Она прошла в столице Франции

Свои навыки в академических состязаниях продемонстрировали участники из 80 стран мира. Команду из России готовили к выступлению преподаватели химического факультета Московского государственного университета.

«Среди победителей четыре одиннадцатиклассника из Москвы и Вологды», — цитирует сообщение пресс-службы МГУ РИА Новости.

Никита Чернов, Медалей удостоились Михаил Матвеев Алексей Шишкин и Даниил Бардонов. Российские школьники показали свои силы в теоретическом туре, состоящем из ста вопросов. Главными темами состязания стали наномашины, синтез лекарства, квантовая химия, электролиз и фотолиз воды.

Ранее стало известно, что школьники из России показали высокий класс на международной олимпиаде по математике. Тогда представители РФ завоевали две золотых и четыре серебряных медали.