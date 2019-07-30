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Школьники из РФ забрали золото на олимпиаде по химии в Париже 

ТК «Звезда» + ещё 15 30 июля 2019
Фото: Guvvanch, twitter
Команду из России готовили к выступлению преподаватели химического факультета Московского государственного университета.
Школьники из России завоевали золотые медали на международной олимпиаде по химии. Она прошла в столице Франции.
Свои навыки в академических состязаниях продемонстрировали участники из 80 стран мира. Команду из России готовили к выступлению преподаватели химического факультета Московского государственного университета.
«Среди победителей четыре одиннадцатиклассника из Москвы и Вологды», — цитирует сообщение пресс-службы МГУ РИА Новости.
Медалей удостоились Михаил Матвеев, Никита Чернов, Алексей Шишкин и Даниил Бардонов. Российские школьники показали свои силы в теоретическом туре, состоящем из ста вопросов. Главными темами состязания стали наномашины, синтез лекарства, квантовая химия, электролиз и фотолиз воды.
Ранее стало известно, что школьники из России показали высокий класс на международной олимпиаде по математике. Тогда представители РФ завоевали две золотых и четыре серебряных медали.
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Комментарии
Образование , Михаил Матвеев , Алексей Шишкин , Никита Чернов , МГУ , РИА Новости , Франция
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