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Около Нотр-Дама закрыли школы из-за опасного содержания свинца 

ТК «Звезда» + ещё 3 28 минут назад
Фото: Paulo Amorim, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
В местной мэрии отметили, что школы закрыли в качестве меры предосторожности.
Парижские власти закрыли две школы рядом со сгоревшим весной Нотр-Дамом из-за опасной концентрации свинца в почве возле учебных учреждений.
В местной мэрии отметили, что школы закрыли в качестве меры предосторожности. Они работали в качестве летних лагерей, в них находилось около 180 детей. Учебные занятия в школах не проводились.
Специалисты приступили к очистке территорий и установлению источников проблемы. По их мнению, концентрация свинца зафиксирована в почве, а также в самих зданиях возле собора Парижской богоматери. В местной службе здравоохранения пояснили, что в воздухе в районе собора нет опасных для здоровья веществ, пишет Le Parisien.
Напомним, Нотр-Дам де Пари частично сгорел 15 апреля. Огонь уничтожил шпиль, часы и большую часть кровли. В этих деталях содержалось почти 300 тонн свинца, который начал плавиться и стекать на землю, а ветер разносил в разные стороны мельчайшие частицы.
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Образование , Пожары , Пожар в Нотр-Даме , Le Parisien
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