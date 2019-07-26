Около Нотр-Дама закрыли школы из-за опасного содержания свинца

В местной мэрии отметили, что школы закрыли в качестве меры предосторожности.

Парижские власти закрыли две школы рядом со сгоревшим весной Нотр-Дамом из-за опасной концентрации свинца в почве возле учебных учреждений.

В местной мэрии отметили, что школы закрыли в качестве меры предосторожности. Они работали в качестве летних лагерей, в них находилось около 180 детей. Учебные занятия в школах не проводились.

Специалисты приступили к очистке территорий и установлению источников проблемы. По их мнению, концентрация свинца зафиксирована в почве, а также в самих зданиях возле собора Парижской богоматери. В местной службе здравоохранения пояснили, что в воздухе в районе собора нет опасных для здоровья веществ, пишет Le Parisien.

Напомним, Нотр-Дам де Пари частично сгорел 15 апреля. Огонь уничтожил шпиль, часы и большую часть кровли. В этих деталях содержалось почти 300 тонн свинца, который начал плавиться и стекать на землю, а ветер разносил в разные стороны мельчайшие частицы.