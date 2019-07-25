В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в ряде регионов

"Выпускники школ рассчитывают не только получить более качественное высшее образование, но и получить перспективу дальнейшего трудоустройства после учёбы, поэтому выбирают город с "сильным вузом". Как правило, молодые люди и их родители либо тратят все имеющиеся деньги на оплату обучения там, либо стараются попасть в бюджетную квоту. Повысить привлекательность обучения в вузах приграничных регионов поможет создание режима полностью бесплатного образования для студентов, проживающих в приграничных территориях", — говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Тогда, по мнению депутата, после завершения учебы выпускники местных вузов, скорее всего, там же и останутся работать. Это, считает парламентарий, поможет бороться с постоянным оттоком большей части молодёжи из отдаленных регионов.

"Кроме того, необходимо увеличивать влияние на наших соотечественников за рубежом и тех русскоговорящих иностранцев, которые в дальнейшем будут иметь возможность занимать высокие посты в тех странах, где они проживают сейчас. В связи с этим нужно расширить для этой категории обучающихся квоту на образование. Их можно также включить в число "бюджетных" абитуриентов вузов, расположенных в приграничных территориях", — говорится в документе.

По мнению Чернышова, это даст возможность многим молодым людям получать бесплатное высшее образование, на несколько лет привлечёт в малые города новых жителей и улучшит инфраструктуру.