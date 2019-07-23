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Путин призвал отказаться от тетрадей в школах 

Газета.Ru + ещё 41 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин выступил с призывом сократить использование бумажных тетрадей в школах. Об этом сообщает на сайте Кремля.
Российский глава заявил, что в рамках проекта "Цифровая образовательная среда", который подразумевает внедрение в школы новых технологий, российские школы должны постепенно уходить от использования простых тетрадок.
Уточняется, что в рамках этого проекта 25% образовательных учреждений России должны перейти на новые технологии к 2024 году, более того должна быть создана единая система цифрового образования.
Также все школы обязаны осуществлять деятельность в Интернете.
Ранее сообщалось, что Путин поддержал бесплатное питание для школьников.
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Образование , Общество , Владимир Путин
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