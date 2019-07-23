Путин призвал отказаться от тетрадей в школах

Президент России Владимир Путин выступил с призывом сократить использование бумажных тетрадей в школах. Об этом сообщает на сайте Кремля.

Российский глава заявил, что в рамках проекта "Цифровая образовательная среда", который подразумевает внедрение в школы новых технологий, российские школы должны постепенно уходить от использования простых тетрадок.

Уточняется, что в рамках этого проекта 25% образовательных учреждений России должны перейти на новые технологии к 2024 году, более того должна быть создана единая система цифрового образования.

Также все школы обязаны осуществлять деятельность в Интернете.

Ранее сообщалось, что Путин поддержал бесплатное питание для школьников.