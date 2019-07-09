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Исследование: учителям в России стало труднее работать в школе из-за отчетности и ЕГЭ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Более 70% российских учителей отмечают, что работать в школе им стало труднее, что связано с ростом объема отчетности, сложностями в отношениях с учениками и введением единого госэкзамена (ЕГЭ). Такие данные приведены в имеющемся в распоряжении ТАСС аналитическом обзоре "Мониторинг эффективности школы. Учителя российских школ: проблемы и перспективы" Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).
"Большинство учителей (73%) высказали мнение о том, что за последние годы работать в школе стало труднее, что, по их мнению, связано с ростом сложностей во взаимоотношениях учителей с учащимися", — говорится в материалах.
При этом авторы обзора особо акцентируют внимание на том, что доля педагогов, считающих, что им стало труднее наладить отношения с детьми, за последний год выросла — с 14,9% до 15,6%. С бюрократической нагрузкой усложнение работы в школе связывают 79,4% учителей (84% в 2017 г.).
"С учетом таких факторов, как большой объем учебной нагрузки учителей, медленные темпы обновления кадрового состава, неразвитость психолого-педагогического сопровождения, вопросам взаимопонимания учителей и учащихся, на наш взгляд, администрации школ необходимо уделять особое внимание", — считают авторы исследования.
Кроме того, 41% учителей связывают усложнение с введением единого и основного государственных экзаменов (31,4% в 2017 г.), 35% — с трудностями в отношениях с родителями учеников (38,8% в 2017 г.), 11,1% — с необходимостью постоянно использовать компьютерные технологии на работе (10,3% в 2017 г.).
В материалах представлены результаты исследования за 2018 г. Обзор базируется на анализе открытых статистических данных Росстата, Министерства просвещения РФ о состоянии и развитии системы общего образования. В рамках мониторинга проведен опрос учителей в Алтайском и Ставропольском краях, Челябинской области, которые отражают все типы социально-экономического развития в России. Объем выборки составил 2077 человек.
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Комментарии
Образование , Росстат , РАНХиГС , ИТАР-ТАСС
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