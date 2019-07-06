В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест и избежать Средневековья

Количество бюджетных мест в российских вузах необходимо увеличить на четверть. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов , передает РИА Новости.

Он призвал довести число бюджетных мест до одной тысячи на каждые 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет вместо изменения методики распределения контрольных цифр приема (КЦП). По его словам, к 2020 году ожидается сокращения доступных мест на неконтрактной основе на два процента, затем этот показатель будет опускаться ежегодно на четыре процента. Таким образом, уже к 2024 году он составит 432,2 тысячи бюджетных мест.

Депутат раскритиковал образовательную политику, пояснив, что число желающих получить диплом о высшем образовании уменьшается, так как бюджетное образование становится недоступнее. «Такими темпами мы рискуем скатиться в банальное глухое и необразованное Средневековье. О какой цифровизации отраслей экономики тогда можно говорить?» — удивился он. Чернышов заявил, что в результате в России вместо умных и образованных людей вырастет поколение со «средним уровнем знаний, средним восприятием мира и средними способностями».

Депутат заключил, что процедура открытого публичного конкурса распределения КЦП должна стать более открытой. «По моему мнению, в этом списке должны быть представители: Российского союза ректоров, РСПП Деловой России и, конечно, депутаты, члены Комитета Государственной Думы по образованию и науке», — подчеркнул он.

24 июня сообщалось, что к 2024 году количество бюджетных мест в российских вузах должно сократиться на четверть. В то же время число абитуриентов возрастет на 15 процентов, в связи с чем россиянам станет сложнее получить высшее образование за счет государства. Власти эту информацию опровергли. Кроме того, по данным «Известий», цены за обучение в российских вузах за последний год увеличились в среднем на 19 процентов.