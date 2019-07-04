Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что школьникам надо запретить носить телефоны в учебные заведения, так как нет необходимых условий для их хранения.
"Вообще надо запретить [ношение телефонов] в школу, наверное, потому что у нас нет условий для хранения. Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять, а потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность", — сказала Матвиенко в четверг на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.