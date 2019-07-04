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Матвиенко считает, что нужно запретить ученикам носить телефоны в школу 

ТАСС + ещё 18 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что школьникам надо запретить носить телефоны в учебные заведения, так как нет необходимых условий для их хранения.
"Вообще надо запретить [ношение телефонов] в школу, наверное, потому что у нас нет условий для хранения. Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять, а потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность", — сказала Матвиенко в четверг на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
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Образование , Общество , Валентина Матвиенко , Совет Федерации
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