Студентов и школьников предложили проверять на наркотики

Министерство здравоохранения РФ разработало законопроект, вводящий обязательный осмотр студентов и школьников на употребление наркотиков. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

«Внести изменения в порядок проведения профилактических медосмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ», — говорится в тексте документа.

Тест планируется проводить на опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, амфетамин, метамфетамин, синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины и барбитураты.

Ранее правительство также внесло в нижнюю палату парламента инициативу, в соответствии с которой диагноз «наркомания» могут разрешить ставить только после медицинского осмотра специалистом, а не как сейчас — после медицинского освидетельствования. В документе отмечается, что зависимым должен считаться человек с соответствующим диагнозом, а не тот, кто один раз сдал тест, а он оказался положительным.