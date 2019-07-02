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Студентов и школьников предложили проверять на наркотики 

Парламентская газета + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Министерство здравоохранения РФ разработало законопроект, вводящий обязательный осмотр студентов и школьников на употребление наркотиков. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
«Внести изменения в порядок проведения профилактических медосмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ», — говорится в тексте документа.
Тест планируется проводить на опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, амфетамин, метамфетамин, синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины и барбитураты.
Ранее правительство также внесло в нижнюю палату парламента инициативу, в соответствии с которой диагноз «наркомания» могут разрешить ставить только после медицинского осмотра специалистом, а не как сейчас — после медицинского освидетельствования. В документе отмечается, что зависимым должен считаться человек с соответствующим диагнозом, а не тот, кто один раз сдал тест, а он оказался положительным.
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Образование , Минздрав РФ
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