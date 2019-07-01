Мэр Таллина призвал сохранить образование на русском языке

Михаил Кылварт. Школьное образование на русском языке в Эстонии необходимо сохранить. Такое мнение в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС высказал мэр Таллина

"Школа — это не только часть системы образования, но и часть культуры, — сказал он. — Русские люди являются частью эстонского общества и государства, и их культура обогащает наше общество, а значит ее нужно сохранить. Как необходимо сохранить и школьное образование на русском языке".

При этом Кылварт выступил за повышение качества преподавания эстонского языка в детских садах и школах. "Безусловно, уровень преподавания эстонского языка в русских школах и детских садах надо повышать, — считает он. — Недавно был запущен новый проект — "Эстонский учитель в русском детском саду", и в результате стало ясно, что нам необходимо больше учителей эстонского, их нехватка ощущается очень остро".

"В данный момент динамика позитивная, уровень владения эстонским языком у детей улучшается, развивается система языкового погружения, — добавил Кылварт. — Более того — появилась система двустороннего языкового погружения, что является замечательным примером того, как взаимная интеграция может функционировать в обществе".

По словам таллинского мэра, город "продолжит придерживаться принципа свободного выбора модели и языка обучения".

В разных регионах Эстонии работают 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается. В русских школах Эстонии обучаются свыше 20% всех школьников страны. На русском языке в них могут преподаваться не более 40% общего количества предметов.