Высшее образование в России стало дороже

Цены за обучение в российских вузах за последний год увеличились в среднем на 19 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Согласно данным, в мае 2019 года семестр учебы в государственном высшем учебном заведении подорожал в среднем до 68,9 тысяч рублей. Отмечается, что в сентябре 2019 года цены могут увеличиться еще на 15-20 процентов.