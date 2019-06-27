Осенью стоимость обучения в российских вузах вырастет

И это все притом, что за год ценник на учебу в высших заведениях нашей страны возрос примерно на 15%.

О возможном грядущем подорожании образовательных услуг к началу нового учебного года эксперты рассказали «Известиям». Предположения были сделаны на основе доклада «Информация о социально-экономическом положении России », который был опубликован Федеральной службой государственной статистики

Согласно документу, наблюдается рост индекса потребительских цен на услуги высшего профессионального образования — в мае 2019 года по сравнению с маем прошлого года он составил 115%. То есть стоимость обучения в вузах возросла на 15%.

Данные ЕМИСС говорят сами за себя: в мае текущего года за семестр учебы в государственных вузах в среднем нужно было заплатить 68,9 тысяч рублей. В то время как в мае 2018 года — 58 тысяч рублей. Подорожало образование и в коммерческих вузах. Если в прошлом году семестр стоил в среднем по стране 46,3 тысячи рублей, то в этом году уже 55,2 тысячи рублей.

По опыту прошлых лет можно сделать предположение, что цены за летний период (с мая по сентябрь) возрастут. Например, майский ценник в государственном вузе в 2017 году составлял в среднем 50,9 тысяч рублей за семестр на платном отделении, а в сентябре там же — на 13% выше. В 2018 году цены выросли еще больше — на 18%.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков ожидает, что к сентябрю 2019 года стоимость договорного обучения вырастет в пределах 20%. Эксперт объясняет это, в том числе, ростом числа абитуриентов.

Кроме того, число бюджетных мест снижается, а абитуриентов, наоборот, становится больше. Это создает повышенный спрос на платное обучение, тут чисто экономический механизм,

— цитируют «Известия» Сергея Комкова.

Напомним, недавно студентам Государственнго аграрного университета Северного Зауралья урезали стипендию из-за возросшего числа отличников.

Фото: VOSTOCK