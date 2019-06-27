ВШЭ попала в ТОП-60 лучших молодых университетов мира

Высшая школа экономики (ВШЭ) заняла 60 место в рейтинге лучших молодых университетов мира Times Higher Education (THE), говорится в сообщении на сайте образовательного учреждения. По словам экспертов, резкий скачок в рейтинге на 24 позиции «вышка» продемонстрировала благодаря влиятельности научных публикаций и привлечению денег на исследования.

По словам главного директора по знаниям THE Фила Бейти, на сегодняшний день ВШЭ является лучшим российским университетом младше 50 лет. Достижения школы также говорят, что образовательное учреждение можно назвать одним из лучших в мире.

«Высшая школа экономики — это восходящая звезда мирового высшего образования, которой удалось достичь выдающихся успехов в преподавании и науке всего за несколько десятилетий», — отметил Бейти.

Эксперт подчеркнул, что спустя всего два года, когда в 2017-ом ВШЭ вошла в рейтинг THE «в районе сотого места», сегодня «Вышка» приближается к ТОП-50. Успех российского вуза в первую очередь связан с повышением уровня влиятельности научных публикаций, а также работой по привлечению внешнего финансирования на исследования.

«Вхождение в рейтинг — не самоцель, для нас важно преодолеть «недостаток» молодых университетов — признание в глобальной среде их академической репутации», — заявила старший директор по стратегическому развитию НИУ ВШЭ Ирина Карелина.

По её словам, ВШЭ сегодня показывает хорошие результаты в рейтингах старейших университетов, наравне конкурируя с именитыми вузами.

Высшая школа экономики была основана в 1992 году и на текущий момент является одним из самых молодых образовательных учреждений, представленных в рейтинге THE. В 2017 году отметив 25-летний юбилей, «Вышка» вошла в список ста лучших молодых университетов мира. За два года активной работы ВШЭ продвинулась вверх почти на 40 позиций.