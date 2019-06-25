«Такие придумали ЕГЭ»: министр образования Хакасии опозорилась

Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина заявила, что пьесу «Горе от ума» сочинил Александр Радищев , и была заподозрена в «придумывании» ЕГЭ.

На прошлой неделе в эфире канала «Абакан 24» ведущий поинтересовался у Гимазутиной, изучают ли сейчас в школах произведения Александра Радищева.

«Да, "Горе от ума"… проходят», — ответила министр, приписав Радищеву пьесу, написанную через 20 лет после его смерти Александром Грибоедовым.

В пресс-службе Министерства образования Хакасии «Комсомольской правде» заявили, что Гимазутина оговорилась. Так же считает и журналист Алексей Кириченко , в разговоре с которым министр допустила оговорку.

«Иногда в эфир приходят тупые люди. Ну тупые, что с них взять? А тут именно оговорка», — подчеркнул он.

Тем не менее пользователи твиттера отреагировали на произошедшее гневно. Одни называли Гимазутину двоечницей, а ее ошибку — ужасом и позорищем. Другие сетовали, что в России «министр образования без образования — обычное дело». Некоторые и вовсе винили «таких» людей, как Гимазутина, в придумывании ЕГЭ.