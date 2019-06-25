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«Такие придумали ЕГЭ»: министр образования Хакасии опозорилась 

Рамблер + ещё 25 23 минуты назад
Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина заявила, что пьесу «Горе от ума» сочинил Александр Радищев, и была заподозрена в «придумывании» ЕГЭ.
На прошлой неделе в эфире канала «Абакан 24» ведущий поинтересовался у Гимазутиной, изучают ли сейчас в школах произведения Александра Радищева.
«Да, "Горе от ума"… проходят», — ответила министр, приписав Радищеву пьесу, написанную через 20 лет после его смерти Александром Грибоедовым.
В пресс-службе Министерства образования Хакасии «Комсомольской правде» заявили, что Гимазутина оговорилась. Так же считает и журналист Алексей Кириченко, в разговоре с которым министр допустила оговорку.
«Иногда в эфир приходят тупые люди. Ну тупые, что с них взять? А тут именно оговорка», — подчеркнул он.
Тем не менее пользователи твиттера отреагировали на произошедшее гневно. Одни называли Гимазутину двоечницей, а ее ошибку — ужасом и позорищем. Другие сетовали, что в России «министр образования без образования — обычное дело». Некоторые и вовсе винили «таких» людей, как Гимазутина, в придумывании ЕГЭ.
Комментарии1
Образование , Видео , Общество , Александр Радищев , Алексей Кириченко , Александр Грибоедов , Комсомольская правда , Республика Хакасия
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