Российский студент написал диплом о долгах своего региона и был отчислен

Красноярске студенту Сибирского федерального университета (СФУ) Руслану Мирошниченко не позволили защитить диплом, в котором говорится о долгах региона. Об этом сообщило издание krasnews.

Мирошниченко учится в Институте управления бизнес процессами и экономики СФУ, он должен был закончить обучение в 2017 году. Он писал диплом на тему «Инструменты управления государственным долгом региона для обеспечения экономической безопасности». В работе студент описывал причины стремительного роста государственного долга Красноярского края

Он обратил внимание, что при губернаторе Льве Кузнецове госдолг составлял 20-40 миллиардов рублей, а при Викторе Толконском, который занимал пост до 2018 года, он приблизился к 100 миллиардам. Мирошниченко проходил практику в краевой Счетной палате и обратился к ее главе Татьяне Давыденко за необходимой информацией для анализа. Данные он использовал в дипломе.

Мирошниченко получил от научного руководителя положительный отзыв на диплом, однако после этого работой заинтересовалось руководство вуза. Ее направили к тогдашнему председателю правительства региона Виктору Томенко . В итоге молодого человека не допустили к защите, объявив о неявке, несмотря на фактическое присутствие, и отчислили из СФУ.

Студент считает, что руководство университета боится обсуждать «деликатную тему», так как краевая власть заняла 70 процентов денег не у Министерства финансов России , а у частных банков. На обслуживание долга уходит около девяти миллиардов рублей в год, а в случае внезапного кризиса и резкого снижения поступления налогов, Красноярский край не сможет выполнять обязательства перед кредиторами и работниками бюджетной сферы, писал студент в своей работе.

Чтобы доказать свою правоту, Мирошниченко обратился в прокуратуру , ведомство встало на его сторону. Ему удалось добиться защиты диплома, однако вместо семи заявленных экзаменаторов на ней присутствовало 13 человек. Ему поставили оценку «неудовлетворительно», хотя он утверждает, что ответил на все вопросы, в том числе не имевшие отношения к теме работы.

Мирошниченко заявил, что обращался к директору института, однако та вызвала охрану и отказалась общаться со студентом без юристов, сообщил «Седьмой канал». Преподаватель Мирошниченко, написавшая на его работу три отзыва, сказала, что работу надо переписать.

«На мой вопрос, что я должен переписывать, там же очевидные вещи, мне так никто ответа и не дал до сих пор», — сказал студент.

В университете подтвердили «Седьмому каналу, что первый отзыв был положительным, так как научный руководитель „пожалела“ Мирошниченко. Студент якобы просил поддержать работу, потому что если бы он не защитил диплом, его забрали бы в армию. В СФУ отметили, что в 2018 году учащийся представил к защите работу с нарушениями формы и содержания, поэтому второй отзыв отрицательный. Преподаватели считают, что за политическими мотивами автор диплома „скрывает его несостоятельность“. В вузе отметили, что у студента есть еще 20 дней для работы над дипломом перед защитой.