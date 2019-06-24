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Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на департамент информационной политики региона.
Как отмечается, девушка сдавала экзамены по русскому языку, математике профильного уровня, информатике, а также физике.
"Работы по всем дисциплинам оценены на высший балл", — говорится в сообщении департамента.
По словам выпускницы, столь успешно сдать экзамены она смогла благодаря своему принципу — выбирать самые сложные задания.
Уточняется, что 400 баллов по ЕГЭ в 2019 году удалось еще набрать Даниилу Дрябину из Тульской области.
Ранее сообщалось, что только одна россиянка смогла сдать ЕГЭ по китайскому на 100 баллов.
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Образование , Общество , Екатеринбург
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