Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ОНФ выяснили, каких учителей не хватает в России 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Эксперты Общероссийского народного фронта совместно с фондом «Национальные ресурсы образования» выяснили, каких учителей не хватает в российских школах. С результатами опроса педагогов ознакомился RT.
Острее всего в школах ощущается дефицит учителей математики. О нехватке педагогов с такой специализацией заявили 34% респондентов.
Более трети (32%) опрошенных рассказали, что в школах не хватает преподавателей иностранного языка. Четверть заявили о нехватке учителей русского языка.
О дефиците учителей начальных классов сообщили 24% опрошенных. Нехватку учителей физики отметили 18% респондентов.
О нехватке учителей в целом сообщила половина опрошенных педагогов, отметили в ОНФ.
Опрос также показал, что об уходе из школы на сегодняшний день думают около 18% учителей. Большинство педагогов связывают это с невысокой зарплатой, растущим объёмом задач и давлением со стороны администрации школы и родителей.
В опросе приняли участие более 3 тыс. педагогов из 83 регионов страны.
Результаты опроса вместе с данными о средних зарплатах учителей и ожиданиями педагогов от реализации нацпроекта «Образование» эксперты направят в Министерство просвещения России и региональные органы управления образованием, сообщили в ОНФ.
В феврале этого года в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил с 2020 года запустить программу «Земский учитель». При переезде в сёла и малые города страны учителя будут получать единовременную выплату в размере 1 млн рублей.
RT на русском: последние новости
Медведев поздравил выпускников с окончанием школы Васильева заявила, что школа «задыхается» от ненужных бумаг Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
Комментарии
Образование , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась просить отмены санкций82
Пропала связь с пассажирским лайнером над Словакией10
Грузин отчитали за агрессию в адрес россиян206
Москвичам запретили купание на популярном пляже1
Умер Андрей Харитонов8
Видео
08:38
Сенсационная утечка: на Марсе найдена жизнь?
Наука и техника Наука
00:37
Украина пригрозила России
Украина В мире
00:25
В Киеве поддержали слова Путина об Украине
Политика В мире
05:37
Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео
США В мире
00:28
Неудачная посадка «Боинга»попала на видео
Происшествия
04:33
«Подождем, пока они созреют»: Путин о США
В мире Политика
07:28
Раскрыта судьба потерявших записку для Путина
Политика
04:09
«Жену свою продай, а не меня!» Зеленский разозлил украинок
Украина В мире
00:45
Радикалы в Киеве перекрыли дорогу гей-параду
В мире Украина
01:54
«Это тревожно»: объяснены слова Кадырова о Тбилиси
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение