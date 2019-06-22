Васильева заявила, что школа «задыхается» от ненужных бумаг

«На школу очень много взвалили, она задыхается от ненужных бумаг. Мне одна учительница недавно пожаловалась — начальство требует отчёта не только о том, сколько учеников пришли на субботник, но и сколько среди них мальчиков, а сколько девочек», — заявила Васильева.

По её словам, «школа забюрократизирована».

Ранее Васильева заявила, что к 2029 году российским школам будет не хватать 180 тыс. учителей.