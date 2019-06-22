Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Васильева заявила, что школа «задыхается» от ненужных бумаг 

RT на русском 58 минут назад
Фото: ТАСС
Министр просвещения России Ольга Васильева в беседе с kp.ru заявила, что школа «задыхается» от ненужных бумаг.
«На школу очень много взвалили, она задыхается от ненужных бумаг. Мне одна учительница недавно пожаловалась — начальство требует отчёта не только о том, сколько учеников пришли на субботник, но и сколько среди них мальчиков, а сколько девочек», — заявила Васильева.
По её словам, «школа забюрократизирована».
Ранее Васильева заявила, что к 2029 году российским школам будет не хватать 180 тыс. учителей.
RT на русском: последние новости
В рейтинг лучших университетов мира вошли 25 вузов России В Госдуме прокомментировали планы сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными В Совфеде рассказали об изменениях в восприятии ЕГЭ школьниками и родителями
Образование , Ольга Васильева , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ради безопасности: реакция на указ Путина по Грузии34
«Поводы будут абсурдные»: О новых санкциях против РФ53
Новый разрыв с Россией погубит Грузию901
«Нет больше Грузии»2
Запуски американских кораблей к МКС отложены
Видео
02:53
«Как Алибасов»: Новое ЧП с «Кротом»
Происшествия
04:27
Два наряда полиции: подробности конфликта у Алибасова
Шоу-бизнес
01:51
Путин поручил вывезти россиян из Грузии
Политика
00:45
Появилось видео заблудившихся на огороде войск НАТО
Армия Войска
01:30
«Могу покрасить ларек». Как Коломойский поможет Донбассу
Украина В мире
04:35
Вторая волна протестов накрыла Тбилиси
В мире Кавказ
00:36
Пока вы не уснули: Грузия обвинила Россию в «революции»
В мире
01:44
«Россия — враг»: россиянам сделали предупреждение
Общество
03:43
Демонстранты в Тбилиси потеряли глаза
В мире
01:51
Названы имена организаторов беспорядков в Грузии
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение