Путин дал напутствие выпускникам

Президент РФ Владимир Путин обратился к выпускникам российских школ. Глава государства посоветовал вчерашним школьника не забывать своих педагогов, гордиться Родиной и выразил уверенность, что молодёжь способна вывести страну на новый уровень.

Обращение было опубликовано на сайте Кремля. Путин поздравил выпускников с окончанием школы и началом взрослой самостоятельной жизни, подчеркнув, что в эти дни сотни тысяч юношей и девушек получают аттестаты.

«Душевная атмосфера выпускных вечеров объединяет сейчас всех вас — вчерашних школьников — и, конечно, ваших родителей и ваших учителей», — отметил президент.

Глава государства особо отметил заслуги педагогов, которые сделали многое, чтобы школа стала для выпускников вторым домом.

«Они искренне заботились о вас, открывали богатейший мир знаний, помогали каждому найти и почувствовать свой талант, учили быть достойными, порядочными людьми, ценить дружбу, преодолевать трудности», — подчеркнул Владимир Путин.

По его словам, сегодня главная задача вчерашних школьников — «определиться с профессией», при этом выбранное дело должно быть «по призванию и по душе». Президент также посоветовал выпускникам гордиться своей Родиной, и тогда, уверен национальный лидер, она ответит взаимностью.

«Она обязательно будет гордиться вами, вашими достижениями, передовыми знаниями, смелыми открытиями, той молодой энергией, которая, убеждён, позволит вашему поколению вывести Россию на новые победные рубежи», — отметил глава государства.

Резюмируя своё обращение, Путин рекомендовал выпускникам верить в себя и честно трудиться на благо Отечества.