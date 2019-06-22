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Школьница раскрыла секрет сдачи ЕГЭ на 100 баллов 

Lenta.ru + ещё 22 49 минут назад
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Выпускница из Екатеринбурга Анастасия Пределина рассказала, как ей удалось сдать все экзамены на максимальный балл, сообщает РЕН ТВ.
Она набрала 100 баллов по профильной математике, физике и русскому языку. «Секрет подготовки заключается в том, что я всегда выбирала самые сложные задания. Не всегда я решала их правильно. Но этот опыт ошибок мне очень пригодился на ЕГЭ», — рассказала выпускница.
По ее словам, так же усиленно она готовилась к олимпиадам и к сдаче пробных вариантов ЕГЭ.
Ранее сообщалось, что более 400 выпускников в Подмосковье набрали 100 баллов по единому госэкзамену. Среди стобалльников 25 человек получили наивысший результат по двум предметам.
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