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Рекордное число школьников ожидается на выпускных вечерах в Москве 

ТАСС + ещё 18 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Около 55,3 тыс. школьников Москвы отпразднуют выпускной 20 июня, это число станет рекордным за все время существования праздника, сообщили журналистам в четверг на пресс-конференции, посвященной выпускному вечеру.
"55 тыс. выпускников, если округлять, сегодня получат аттестаты об окончании школы и примут участие в выпускных вечерах
Но крупнейшей площадкой для проведения выпускных вечеров в Москве уже шесть лет является парк культуры и отдыха имени Горького", — сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента образования и науки Исаак Калина.
По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского, в этом году к городскому празднику выпускников в парке Горького присоединятся более 22,6 тыс. выпускников. Для проведения вечера на его территории установили две большие сцены, семь тематических зон, 35 интерактивных точек, арт-объектов и фотозон. На концерте выступят Егор Крид, Feduk, Елена Темникова и другие артисты, которых выбрали сами школьники на портале «Активный гражданин».
Кибовский уточнил, что в парке Горького контролировать порядок будет почти 1 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что более 1,4 тыс. сотрудников МЧС по всей Москве будут обеспечивать безопасность во время празднования выпускных вечеров. Усиленная группировка спасателей будет дежурить в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького и на Красной площади в Москве с 18:00 мск 20 июня до 06:00 мск 21 июня.
Глава департамента культуры также предложил пригласить на выпускной в следующем году пары, которые познакомились на предыдущих выпускных вечерах и впоследствии поженились.
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Образование , Крид , Исаак Калина , Елена Темникова , МЧС , Правительство Москвы , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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