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Школьники будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ индивидуально 

Ura.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
В правительстве решили сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными. Новые правила, как полагают чиновники, позволят решить проблему списывания и уменьшат число критиков единого экзамена.
В докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования указано, что в числе основных задач, направленных на совершенствование и развитие общего образования зафиксирован тезис о переводе ЕГЭ и ОГЭ в компьютерную форму, пишут «Известия».
Это позволит автоматически генерировать индивидуальные варианты контрольно-измерительных материалов. При этом специалисты считают, что схожие технологии можно будет использовать при проведении школьных олимпиад.
Сегодня ЕГЭ и ОГЭ сдаются письменно на бланке, который заполняют черной гелевой ручкой. Затем работы сканируют, тестовую часть проверяет компьютер, а развернутые ответы — эксперты. Как писало «URA.RU», выпускник из Астрахани получил ноль баллов по ЕГЭ из-за «неправильной» ручки. Его бланк с ответами не смогли отсканировать и проверить.
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Образование , газета "Известия"
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