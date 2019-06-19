Школьники будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ индивидуально

В правительстве решили сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными. Новые правила, как полагают чиновники, позволят решить проблему списывания и уменьшат число критиков единого экзамена.

В докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования указано, что в числе основных задач, направленных на совершенствование и развитие общего образования зафиксирован тезис о переводе ЕГЭ и ОГЭ в компьютерную форму, пишут «Известия».

Это позволит автоматически генерировать индивидуальные варианты контрольно-измерительных материалов. При этом специалисты считают, что схожие технологии можно будет использовать при проведении школьных олимпиад.

Сегодня ЕГЭ и ОГЭ сдаются письменно на бланке, который заполняют черной гелевой ручкой. Затем работы сканируют, тестовую часть проверяет компьютер, а развернутые ответы — эксперты. Как писало «URA.RU», выпускник из Астрахани получил ноль баллов по ЕГЭ из-за «неправильной» ручки. Его бланк с ответами не смогли отсканировать и проверить.