Формат сдачи ЕГЭ захотели изменить

Задача сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными сформулирована в докладе правительства о политике в сфере образования Федеральному собранию. По мнению экспертов, сходные технологии на основе искусственного интеллекта можно использовать и при проведении школьных олимпиад, пишут «Известия».

Тезис о переводе ЕГЭ и ОГЭ в компьютерную форму зафиксирован в докладе в числе основных задач, направленных на совершенствование и развитие общего образования. В результате станет возможна «автоматическая генерация индивидуальных вариантов контрольных измерительных материалов», цитирует документ газета.

По данным издания, еще год назад в Рособрнадзоре сообщали, что хотят протестировать сдачу ЕГЭ по информатике на компьютере. В ведомстве отмечали, что новая форма экзамена будет проходить «широкое общественно-профессиональное обсуждение». В Рособрнадзоре ожидали, что новая форма может быть внедрена уже в 2022 году. Также в ведомстве сообщали, что рассчитывают перейти к автоматизированной проверке всех заданий единого госэкзамена к 2030 году.

При этом в какие сроки возможен переход на создание индивидуальных экзаменационных материалов, пока неизвестно. Сегодня ЕГЭ и ОГЭ сдаются письменно на бланке, который заполняют черной гелевой ручкой. Затем работы сканируют, тестовую часть проверяет компьютер, а развернутые ответы — эксперты.

Нынешняя модель сдачи экзамена имеет довольно много физических уязвимостей, подчеркнул завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков

«Обе основные технические проблемы единого госэкзамена — «слив» заданий в Интернет и списывание — могут быть частично решены увеличением количества вариантов. Радикальным решением может быть персонифицированный экзамен. Такой подход делает бесполезным примитивное списывание, а любой попавший в Сеть вариант ЕГЭ с гарантией будет отличаться от того, что школьник увидит на экзамене», — приводится в статье мнение Садыкова.

При этом он отметил, что в условиях, когда и формирование заданий, и проверка будут отданы на откуп искусственному интеллекту, учителям будет всё труднее мотивировать учеников на глубокое знание предмета.

Компьютерная модель тестирования, необходимая для введения персонализированных вариантов единого экзамена, невозможна без мощного искусственного интеллекта, уверен основатель блокчейн-проекта Universa Александр Бородич.

«Но систему такой сложности и мощности необходимо защитить от взломов и атак, обеспечить невозможность компрометирования результатов», — подчеркнул эксперт.

При этом директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отметила, что аналогичную систему искусственного интеллекта можно было бы использовать и на олимпиадах.

«Потребность в таких программах есть. Во-первых, увы, коррупция проникла и в олимпиадное движение, а компьютерная проверка обеспечит беспристрастность оценки. Потом, есть проблема подбора заданий условно равной сложности. Искусственный интеллект может справиться с этим лучше людей, — считает она.