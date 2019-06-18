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МГУ вошел в топ-100 университетов мира 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МГУ им. Ломоносова занял 84 место в университетском рейтинге QS (QS World University Rankings), сообщило британское агентство QS Quacquarelli Symonds.
В сообщении говорится, что российский вуз «взял новую высоту в наиболее читаемом и авторитетном международном университетском рейтинге», поднявшись за год на шесть строчек.
QS напомнил, что в 2005 году МГУ занял 79 место. С тех пор 84 позиция стала лучшей для вуза, передает РИА «Новости».
В опубликованном 16-м издании рейтинга Новосибирский государственный университет впервые обошел Санкт-Петербургский государственный университет и стал вторым среди российских вузов.
QS отмечает систематические улучшения высшего образования в России. Из 25 российских вузов, вошедших в рейтинг, 15 (60%) улучшили свои позиции, ухудшили только пять (20%).
Кроме того, отмечается, что по показателю «Соотношение количества преподавателей к учащимся» семь из 50 лучших университетов мира являются российскими (МГУ получил 99,7 баллов из 100), в топ-500 вошли 16 вузов (год назад — 15, в список попал Университет ИТМО).
Сообщается, что доля иностранных студентов в российских вузах выросла до 16,76%.
Однако лишь пять из 25 вузов продемонстрировали улучшения в «репутации среди работодателей», позиции остальных 20 ухудшились.
Также слабым место российских вузов назвали научную деятельность — по «индексу цитируемости» университеты в России не попали в топ-600 рейтинга, а 18 из 25 ухудшили свои показатели.
В феврале сообщалось, что вузы, которые входят в программу повышения конкурентоспособности «5 — 100» улучшили позиции в предметных рейтингах QS.
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Образование , Общество , МГУ , РИА Новости
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