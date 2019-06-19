Чем завершился скандал с «невидимыми» чернилами на ЕГЭ

Два астраханских школьника, получившие на ЕГЭ ноль баллов из-за «невидимых» чернил, получили положительные оценки после перепроверки работ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на и.о. министра образования Астраханской области Виталия Гутмана.

Гутман не стал уточнять, сколько именно баллов они набрали, но заверил, что оба выпускника преодолели минимальный порог для ЕГЭ по математике. Работы школьников перепроверяла конфликтная комиссия.

Школьники сдают ЕГЭ на бланке, который заполняется от руки. Затем работы сканируют, тестовую часть проверяет компьютер, а развернутые ответы — эксперты. По правилам ЕГЭ, бланки с заданиями необходимо заполнять черной гелевой или капиллярной ручкой, при использовании других чернил работы могут быть некорректно отсканированы.

Первоначально сообщалось, что работы нескольких астраханских выпускников не прошли скан из-за технической ошибки и не были засчитаны. Однако позже в областном министерстве заявили, что работы школьников были аннулированы не в результате сбоя, а из-за использования неправильных ручек. По данным агентства «Астрахань 24», речь идет о ручках «с эффектом стирания», в которых паста бледнее, чем в гелевых и капиллярных.

«Эти ручки использовались намеренно с целью что-то в работе изменить. <…> Мы будем продолжать исследовать, были ли попытки «затирок» и насколько это соответствует положению об итоговой аттестации и инструкции о проведении экзамена», — процитировало агентство Гутмана.