В Госдуме озаботились проблемой ручек на ЕГЭ

Огуль подчеркнул, что выпускники российских школ не должны думать об организационных процессах на экзаменах, а ручки должны идти в комплекте вместе с бланками с заданиями.

«Подобные прецеденты [аннулирование баллов из-за неправильных чернил] не должны повторяться. Не должно быть путаницы и волнений ни у выпускников, ни у комиссии», — заметил он.

По его словам, происшествие не должно рассматриваться как нарушение со стороны школьников, поскольку они испытывают «крайнюю степень волнения». «Нам нужно обеспечить комфортное прохождение данного учебного этапа детьми», — заключил он.

17 июня сообщалось о троих выпускниках из Астрахани, получивших по ноль баллов на ЕГЭ по математике из-за ручек, которые не удалось отсканировать при проверке. В интернете появилась петиция с требованием проверить его работу и выставить соответствующие баллы. За шесть дней она набрала 89 тысяч подписей. Позднее стало известно, что работы выпускников все-таки проверит конфликтная комиссия.