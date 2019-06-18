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В Госдуме озаботились проблемой ручек на ЕГЭ 

Lenta.ru + ещё 48 51 минуту назад
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Депутат Госдумы от Астраханской области Леонид Огуль предложил Минпросвещения централизованно покупать «правильные» ручки для ЕГЭ. Его слова приводит РИА Новости.
Огуль подчеркнул, что выпускники российских школ не должны думать об организационных процессах на экзаменах, а ручки должны идти в комплекте вместе с бланками с заданиями.
«Подобные прецеденты [аннулирование баллов из-за неправильных чернил] не должны повторяться. Не должно быть путаницы и волнений ни у выпускников, ни у комиссии», — заметил он.
По его словам, происшествие не должно рассматриваться как нарушение со стороны школьников, поскольку они испытывают «крайнюю степень волнения». «Нам нужно обеспечить комфортное прохождение данного учебного этапа детьми», — заключил он.
17 июня сообщалось о троих выпускниках из Астрахани, получивших по ноль баллов на ЕГЭ по математике из-за ручек, которые не удалось отсканировать при проверке. В интернете появилась петиция с требованием проверить его работу и выставить соответствующие баллы. За шесть дней она набрала 89 тысяч подписей. Позднее стало известно, что работы выпускников все-таки проверит конфликтная комиссия.
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Образование , Политика , Леонид Огуль , Госдума , РИА Новости
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