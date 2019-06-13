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Журналисты в МГУ начнут изучать программирование и высшую математику 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Московском государственном университете имени М. Ломоносова в этом году откроют учебную программу «Медиакоммуникации» для журналистов. В ее рамках будет организовано обучение основам программирования, высшей математики и другим дисциплинам. Об этом сообщили в пресс-службе высшего учебного заведения.
— Программа создана с учетом запроса медиапредприятий на расширение направлений высшего образования в условиях трансформации классической журналистики и по итогам экспертных советов на факультете журналистики МГУ, — указано в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что программа рассчитана на подготовку специалистов, которым предстоит работать в цифровой среде. Это коммерческие компании, организации науки и образования, государственные учреждения и организации культурной индустрии.
Обучение по новой программе рассчитано на четыре года, передает Агентство городских новостей «Москва».
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Образование , Общество , МГУ , АГН "Москва"
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