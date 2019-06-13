Журналисты в МГУ начнут изучать программирование и высшую математику

Московском государственном университете имени М. Ломоносова в этом году откроют учебную программу «Медиакоммуникации» для журналистов. В ее рамках будет организовано обучение основам программирования, высшей математики и другим дисциплинам. Об этом сообщили в пресс-службе высшего учебного заведения.

— Программа создана с учетом запроса медиапредприятий на расширение направлений высшего образования в условиях трансформации классической журналистики и по итогам экспертных советов на факультете журналистики МГУ, — указано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что программа рассчитана на подготовку специалистов, которым предстоит работать в цифровой среде. Это коммерческие компании, организации науки и образования, государственные учреждения и организации культурной индустрии.

Обучение по новой программе рассчитано на четыре года, передает Агентство городских новостей «Москва».