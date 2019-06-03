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Утвержден список базовых школ РАН 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Утвержден список базовых школ РАН, которые войдут в совместный проект министерства просвещения России и Российской академии наук. Об этом в своем Facebook сообщил вице-президент РАН Алексей Хохлов.
Всего в перечне — 108 организаций. Это сильные школы, которые показывают высокие образовательные результаты. Среди них, например, "Вторая Новосибирская гимназия", МБОУ "Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска", МАОУ Городского округа "Балашиха" "Лицей" и другие.
Цель проекта — выявление и обучение талантливых детей, которые придут в науку. Рядом с каждой школой есть институт РАН или сильный вуз, который сможет взять шефство над учениками. Школу планируется передать с муниципального уровня управления на региональный, а зачислять детей по результатам конкурсного отбора.
Школы будут работать по нескольким моделям.
— профильная школа, осуществляющая обучение на повышенном уровне по одному или нескольким профилям;
— школа с углубленным изучением отдельных предметов, в которой углубленная подготовка, развитие проектных и исследовательских умений детей происходит на всех уровнях, начиная с начальной школы;
— школа-лаборатория, организующая научно-исследовательскую деятельность ребят с использованием современной лабораторной базы (как собственной, так и научных организаций, ведущих региональных университетов);
— школа при университете (научной организации), имеющая многолетний опыт взаимодействия и использования научно-образовательного потенциала региональных и федеральных вузов, научно-исследовательских центров;
— школа-ресурсный (сетевой) центр, обладающая потенциалом для проведения консультаций, лабораторных и факультативных занятий с обучающимися других школ, имеющими склонность к научно-исследовательской деятельности;
— смешанная модель, включающая несколько вариантов представленных выше моделей.
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Образование , Общество , РАН
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