ЕГЭ на Кавказе перенесли из-за празднования Ураза-Байрама

Чечне и Единые госэкзамены (ЕГЭ), совпадающие по датам с празднованием Ураза-Байрама, в Дагестане Ингушетии будут перенесены на резервные дни.

«Экзамены основного периода ЕГЭ-2019, выпадающие согласно расписанию государственной итоговой аттестации на дни празднования священного для всех мусульман праздника Ураза-Байрам, будут перенесены на резервные сроки. Рособрнадзор согласовал перенос экзаменов для выпускников школ Дагестана, Ингушетии и Чечни», — передает сообщение пресс-службы Министерства образования и науки Дагестана ТАСС.

Там также уточнили, что соответствующее обращение от Минобрнауки Дагестана было направлено ранее в адрес руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова . Рособрнадзор факт согласования подтвердил.

«В Республике Дагестан дни празднования Ураза-Байрам определены 5, 6 и 7 июня. В эти дни выпускникам предстояло сдать ЕГЭ по иностранным языкам — письменную и устную части. Новая дата проведения экзаменов — 27 и 28 июня», — уточнили в ведомстве.

Ураза-байрам — один из главных праздников мусульман, который знаменует завершение поста, дливщегося в течение месяца Рамадан. Во время Ураза-байрам проходят коллективные праздничные намазы, принято ходить на кладбища и поминать усопших, а также встречаться с родственниками.

Напомним, в России идет основной период сдачи ЕГЭ, который начался 27 мая с экзаменов по литературе и географии, 29 мая школьники сдали базовую и профильную математику.

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