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ЕГЭ на Кавказе перенесли из-за празднования Ураза-Байрама 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Единые госэкзамены (ЕГЭ), совпадающие по датам с празднованием Ураза-Байрама, в Дагестане, Чечне и Ингушетии будут перенесены на резервные дни.
«Экзамены основного периода ЕГЭ-2019, выпадающие согласно расписанию государственной итоговой аттестации на дни празднования священного для всех мусульман праздника Ураза-Байрам, будут перенесены на резервные сроки. Рособрнадзор согласовал перенос экзаменов для выпускников школ Дагестана, Ингушетии и Чечни», — передает сообщение пресс-службы Министерства образования и науки Дагестана ТАСС.
Там также уточнили, что соответствующее обращение от Минобрнауки Дагестана было направлено ранее в адрес руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова. Рособрнадзор факт согласования подтвердил.
«В Республике Дагестан дни празднования Ураза-Байрам определены 5, 6 и 7 июня. В эти дни выпускникам предстояло сдать ЕГЭ по иностранным языкам — письменную и устную части. Новая дата проведения экзаменов — 27 и 28 июня», — уточнили в ведомстве.
Ураза-байрам — один из главных праздников мусульман, который знаменует завершение поста, дливщегося в течение месяца Рамадан. Во время Ураза-байрам проходят коллективные праздничные намазы, принято ходить на кладбища и поминать усопших, а также встречаться с родственниками.
Напомним, в России идет основной период сдачи ЕГЭ, который начался 27 мая с экзаменов по литературе и географии, 29 мая школьники сдали базовую и профильную математику.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как защитить права ребенка при сдаче госэкзамена.
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Комментарии
Образование , Общество , Сергей Кравцов , Рособрнадзор , Минобрнауки , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Республика Дагестан , Республика Ингушетия , Чеченская Республика
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