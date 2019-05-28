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Российским школьникам захотели добавить новый предмет 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
В российских школах могут появиться образовательно-воспитательные программы, направленные на формирование здорового образа жизни. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в интервью газете «Известия».
По ее словам, новый школьный предмет планируется ввести для детей четырех возрастных групп. В рамках занятий у школьников появятся специальные дневники, «как когда-то были по природоведению», и учебники.
«Личной гигиене нужно обучать детей с трех до шести лет. Дети постарше могут усваивать более сложные знания: как можно регулировать состояние здоровья, на что надо обращать внимание», — добавила Скворцова.
Новый школьный предмет планируют внедрить в следующем году. Работа над образовательно-воспитательными программами для детей ведется в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», включенного в национальный проект «Демография».
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предложила вернуть в российские школы курс этики и психологии семейной жизни, который имел место в советское время. Плетнева добавила, что сама преподавала этот курс и знает, что школьники с интересом относились к подобным урокам. По ее мнению, это поможет повысить ответственность россиян и бороться с разводами.
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Комментарии
Образование , Общество , Вероника Скворцова , Тамара Плетнева , Госдума , газета "Известия"
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