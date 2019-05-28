Российским школьникам захотели добавить новый предмет

В российских школах могут появиться образовательно-воспитательные программы, направленные на формирование здорового образа жизни. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в интервью газете «Известия».

По ее словам, новый школьный предмет планируется ввести для детей четырех возрастных групп. В рамках занятий у школьников появятся специальные дневники, «как когда-то были по природоведению», и учебники.

«Личной гигиене нужно обучать детей с трех до шести лет. Дети постарше могут усваивать более сложные знания: как можно регулировать состояние здоровья, на что надо обращать внимание», — добавила Скворцова.

Новый школьный предмет планируют внедрить в следующем году. Работа над образовательно-воспитательными программами для детей ведется в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», включенного в национальный проект «Демография».