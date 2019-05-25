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Гурцкая заступилась за родителей после скандального выпускного 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, заслуженная артистка России Диана Гурцкая прокомментировала газете ВЗГЛЯД штраф для родителей выпускников, которые пришли на последний звонок во Владивостоке в одежде для БДСМ.
«На глупое поведение детей нашлось еще более глупое (поведение) со стороны взрослых. Вместо того, чтобы проанализировать ситуацию со школьным воспитанием в регионе, сделать выводы и начать работать с детьми, «гора родила мышь», — получается, что виновата девочка в форме полиции и ее родители», — сказала Гурцкая газете ВЗГЛЯД.
Артистка напомнила, что Приморский край не впервые удивляет эпатажными ситуациями в сфере школьного образования. Так, в одной из школ Приморского края для учеников состоялась лекция от криминальных авторитетов на тему разборчивости в половых предпочтениях.
Еще одна скандальная ситуация произошла в феврале в Большом камне, где родители устроили самосуд и окунули в унитаз пятиклассника, который издевался над своими одноклассниками.
«Какие сделаны выводы? Как изменена система работы с детьми и семьями? Вот, чем надо сейчас заниматься», — отметила Гурцкая.
Ранее Гурцкая вступилась за участников скандальной вечеринки выпускников во Владивостоке. Она рассказала газете ВЗГЛЯД, что произошедшее является свидетельством провала воспитательной работы.
Напомним, в пятницу директор школы написала заявление об увольнении по собственному желанию после публикации скандальной видеозаписи с костюмированной вечеринкой выпускников. В свою очередь, различные ведомства начали проверки.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Мэр Владивостока отправил выпускников «в последний путь» МВД предложило ввести новую должность в школах АСИ начало отбор образовательных проектов
Комментарии1
Образование , Общество , Диана Гурцкая , Общественная палата России , Деловая газета "Взгляд" , Владивосток
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