Гурцкая заступилась за родителей после скандального выпускного

«На глупое поведение детей нашлось еще более глупое (поведение) со стороны взрослых. Вместо того, чтобы проанализировать ситуацию со школьным воспитанием в регионе, сделать выводы и начать работать с детьми, «гора родила мышь», — получается, что виновата девочка в форме полиции и ее родители», — сказала Гурцкая газете ВЗГЛЯД.

Артистка напомнила, что Приморский край не впервые удивляет эпатажными ситуациями в сфере школьного образования. Так, в одной из школ Приморского края для учеников состоялась лекция от криминальных авторитетов на тему разборчивости в половых предпочтениях.

Еще одна скандальная ситуация произошла в феврале в Большом камне, где родители устроили самосуд и окунули в унитаз пятиклассника, который издевался над своими одноклассниками.

«Какие сделаны выводы? Как изменена система работы с детьми и семьями? Вот, чем надо сейчас заниматься», — отметила Гурцкая.

Ранее Гурцкая вступилась за участников скандальной вечеринки выпускников во Владивостоке. Она рассказала газете ВЗГЛЯД, что произошедшее является свидетельством провала воспитательной работы.

Напомним, в пятницу директор школы написала заявление об увольнении по собственному желанию после публикации скандальной видеозаписи с костюмированной вечеринкой выпускников. В свою очередь, различные ведомства начали проверки.