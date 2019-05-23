МВД предложило ввести новую должность в школах

Замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД Игорь Морозов заявил, что введение должности замдиректора по безопасности в школах могло бы решить проблему насилия в учебных заведениях.

В последнее время правоохранительные органы фиксируют повышение интереса подростков к движению, пропагандирующему насилие в школах, стандартных мер безопасности, таких как видеонаблюдение, металлоискатели, уже не хватает, заявил Морозов, передает РИА «Новости».

«Способствовать решению данной проблемы могло бы введение в школах должности заместителя директора по безопасности образовательного процесса», — отметил он.

По его словам, в должностные обязанности замдиректора нужно включить организацию и профилактику среди родителей и учеников. Также он предложил направить должностную инструкцию главам регионов для использования в образовательных учреждениях.