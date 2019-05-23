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МВД предложило ввести новую должность в школах 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД Игорь Морозов заявил, что введение должности замдиректора по безопасности в школах могло бы решить проблему насилия в учебных заведениях.
В последнее время правоохранительные органы фиксируют повышение интереса подростков к движению, пропагандирующему насилие в школах, стандартных мер безопасности, таких как видеонаблюдение, металлоискатели, уже не хватает, заявил Морозов, передает РИА «Новости».
«Способствовать решению данной проблемы могло бы введение в школах должности заместителя директора по безопасности образовательного процесса», — отметил он.
По его словам, в должностные обязанности замдиректора нужно включить организацию и профилактику среди родителей и учеников. Также он предложил направить должностную инструкцию главам регионов для использования в образовательных учреждениях.
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова сообщала, что доля доля тяжких преступлений среди подростков растет. Газета ВЗГЛЯД изучала, почему среди школьников наблюдается рост агрессии.
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Образование , Общество , Игорь Морозов , Анна Кузнецова , МВД , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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