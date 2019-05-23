Мэр Владивостока проводил выпускников в «последний путь»

«Проводим вас в последний путь»: мэр пригласил лицеистов на общий выпускной

В ходе выступления Гуменюк пригласил лицеистов на общий выпускной вечер, который пройдет 28 июня на стадионе «Авангард».

«Все школы соберутся вместе, и проводим вас в последний путь в жизни», — заявил мэр Владивостока.

Позже в пресс-службе градоначальника объяснили оговорку усталостью и волнением.

«Он волновался и просто оговорился. Но мэр тут же исправился, пояснил оговорку. С каждым может такое случиться», — приводит РИА «Новости» слова пресс-службы мэра.

Vostok.Today отмечает, что в ходе торжественной речи Гуменюк также намекнул, что родители выпускников в свое время жили неправильно.