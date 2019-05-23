Мэр Владивостока проводил выпускников в «последний путь»

Мэр Владивостока Олег Гуменюк отправил выпускников технического лицея «в последний путь», сообщает Vostok.Today.
В ходе выступления Гуменюк пригласил лицеистов на общий выпускной вечер, который пройдет 28 июня на стадионе «Авангард».
«Все школы соберутся вместе, и проводим вас в последний путь в жизни», — заявил мэр Владивостока.
Позже в пресс-службе градоначальника объяснили оговорку усталостью и волнением.
«Он волновался и просто оговорился. Но мэр тут же исправился, пояснил оговорку. С каждым может такое случиться», — приводит РИА «Новости» слова пресс-службы мэра.
Vostok.Today отмечает, что в ходе торжественной речи Гуменюк также намекнул, что родители выпускников в свое время жили неправильно.
«Хочу пожелать вам, чтобы вы не допускали тех ошибок, которые совершили ваши родители, чтобы они рассказали вам, как надо пройти первые взрослые шаги, чтобы вы были достойны своих родителей, и остались в нашем прекрасном городе», — сказал он.