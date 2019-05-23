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«Артек» защитит государственную тайну 

Парламентская газета 16 минут назад
Фото: YANDEX.BY/COLLECTIONS
Международный детский центр «Артек» получил новый устав. Согласно ему, юные гости крупнейшего в мире лагеря будут здесь учиться по программам дошкольного, начального, среднего и дополнительного образования, а также отдыхать и оздоровляться. Кроме того, «Артек» будет заниматься организацией международных и всероссийских молодёжных конкурсов.
Как и в советские годы, детский центр станет средоточием разнообразных развивающих программ: дети будут посещать концерты, выставки и экскурсии, заниматься в различных творческих и научных кружках и спортивных секциях.
Новый устав был утверждён в связи с тем, что в декабре 2018 года полномочия учредителя центра были переданы от Минпросвещения Правительству России.
В нём прописаны не только задачи и виды деятельности детского центра, но также его структура, права и обязанности сотрудников, имущественное и финансовое обеспечение учреждения и все прочие организационные моменты. Одно из положений устава, утверждённого постановлением Правительства и вступающего в силу 23 мая, возложит на директора «Артека» ответственность по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну.
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Образование , Общество , Правительство РФ
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