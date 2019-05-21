В России могут ввести обязательную практическую подготовку студентов

С 1 сентября 2019 года студентам всех вузов и колледжей предлагают проходить практическую подготовку. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по образованию и науке рассмотрит на заседании 21 мая.

Документ разработан группой депутатов во главе с председателем Комитета по образованию и науке Вячеславом Никоновым . Они обращают внимание, что в последние годы работодатели стали предъявлять всё более жёсткие требования к уровню подготовки выпускников колледжей и вузов. При этом между образовательными организациями и работодателями заметно усилился разрыв в оценке готовности выпускников к самостоятельной работе на производстве.

Как показывает практика, выполнение студентами лабораторных и курсовых работ и прохождение учебных производственных практик не позволяет им достигнуть профессионального уровня, которого ждут от них работодатели. Депутаты предлагают усилить подготовку студентов к работе.

В соответствии с законом «Об образовании в РФ», под практикой понимается вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессией. В законе об образовании также используется термин «практическая подготовка», который применяется при обучении студентов-медиков, а также будущих пилотов, машинистов, членов экипажей судов. Законопроект расширяет понятие «практической подготовки» и даёт возможность организовать её по всем профессиональным образовательным программам.